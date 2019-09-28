В Сумах прогремел взрыв, есть пострадавшие – ФОТО, ВИДЕО

В Суммах прогремел взрыв, есть пострадавшие – ФОТО

В субботу, 28 сентября, на заводе в Сумах прогремел взрыв. Десять человек получили травмы, двое из них в реанимации .

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 сентября в 10:51 в г. Сумы по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва предварительно травмированы 8 человек (позже их количество возросло до 10 - прим. ред.)", - говорится в сообщении.

К полудню пожар удалось потушить.

Информация о причинах ЧП уточняется. По предварительной версии, взрыв прогремел из-за одного из станков.

Напомним, в Донецке взорвался склад боеприпасов. Весь город сотрясали взрывы.