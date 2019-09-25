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Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО

11:50
Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО

В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов. Взрывы сотрясают город до сих пор.

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Об этом сообщают СМИ.

Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО - фото 188400

По данным источников, ЧП произошло в районе поселков Горняк и Грабари. Из-за взрывов в небе поднялся огромный столб дыма.

Весь Донецк сотрясают взрывы. Что происходит? – ФОТО, ВИДЕО - фото 188401

Перепуганные жители делятся фото и видео инцидента.

О пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что в случае признания взрывов складов, террористы скорее всего обвинят во всем "украинских диверсантов". Ранее подобные инциденты уже имели место быть.

Напомним, в России взорвался ехавший из "ДНР" поезд.

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