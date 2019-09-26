Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО
Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО
В четверг, 26 сентября, во Львове строительный кран рухнул на супермаркет. Пострадал один человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области в Facebook.
По данным источника, инцидент приключился около 9:00 на проспекте Красной калины. Кран, задействованный для строительства дома, рухнул на местный супермаркет. На момент ЧП в кабине конструкции находилась женщина-оператор.
Спустя некоторое время ее вызволили спасатели и отправили на госпитализацию.
О причинах происшествия пока не сообщается.
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