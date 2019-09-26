Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО

Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО

В четверг, 26 сентября, во Львове строительный кран рухнул на супермаркет. Пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области в Facebook.

По данным источника, инцидент приключился около 9:00 на проспекте Красной калины. Кран, задействованный для строительства дома, рухнул на местный супермаркет. На момент ЧП в кабине конструкции находилась женщина-оператор.

Спустя некоторое время ее вызволили спасатели и отправили на госпитализацию.

О причинах происшествия пока не сообщается.