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Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО

12:10
Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО - фото 1
Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО

В четверг, 26 сентября, во Львове строительный кран рухнул на супермаркет. Пострадал один человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области в Facebook.

Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО - фото 188489

По данным источника, инцидент приключился около 9:00 на проспекте Красной калины. Кран, задействованный для строительства дома, рухнул на местный супермаркет. На момент ЧП в кабине конструкции находилась женщина-оператор.

Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО - фото 188487

Спустя некоторое время ее вызволили спасатели и отправили на госпитализацию.

Во Львове кран рухнул на супермаркет. Что известно? – ФОТО - фото 188488
О причинах происшествия пока не сообщается.
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Львов ГСЧС супермаркет Новости Украина
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