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В среду 4 министра подадут в отставку – СМИ

15:30
В среду 4 министра подадут в отставку – СМИ - фото 1
В среду 4 министра подадут в отставку – СМИ

В среду, 4 марта, четыре министра уйдут в отставку.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд в руководстве СН.

"Если все будет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий", - заявил источник.

Отметим, что отставка перечисленных лиц не является какой-нибудь неожиданностью и на то есть свои причины. Так, судьбу Пристайко скорее-всего предопределили разногласия с главой ОПУ Андреем Ермаком по вопросам внешней политики.

С остальными же все куда проще: во-первых, упомянутые министры показали слишком низкие результаты работы; во-вторых, Команде Зе срочно необходимо провести перестановки в Кабмине для спасения своего рейтинга; в-третьих, вряд ли их уход способен усугубить правительственный кризис.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

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Алексей Гончарук Кабмин Вадим Пристайко Зоряна Скалецкая Новости Украина
Украинская правда
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