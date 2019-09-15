В "Слуге народа" пояснили, что Зеленский бодается с Кличко для показухи

В "Слуге народа" готовятся ликвидировать должность глав горадминистраций

Президент Владимир Зеленский, его вездесущий советник на ухо Андрей Богдан и причастные к переделу власти и денежных потоков власть имущие приберут Киев к своим рукам даже без увольнения Виталия Кличко.

Тем не менее, показательно слить действующего мэра в команде Зе хотят именно для того, чтобы набить себе очки рейтинга, а также для отправления месседжа другим чиновникам: новая власть способна решать любые вопросы.

В интервью изданию "Левый берег" заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о том, что новый закон о столице в принципе не предусматривает сохранения должности главы КГГА, то есть уничтожает принцип избирательности градоначальника.

Тем не менее, если кресло Кличко, де-факто, будет упразднено, показательно вступать с ним в конфронтацию и пытаться снять силовым путем, бессмысленно. Но в "Слуге народа" пояснение этому видят. Мол, личная инициатива президента:

- Возможно, в новой редакции закона о столице такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА, - отметил Корниенко. - А вс эта история с увольнением Кличко с должности в КГГА - право главы государства.

Напомним, 4 сентября новый Кабмин посоветовал отправить в отставку Виталия Кличко. Однако городские избранники с таким решением не согласились и обратились с заявлением к новой власти.

Сам же мэр заявил о том, что начинает переговоры о досрочном разгоне горсовета, что значит проведение досрочных выборов. В "Слуге народа" , судя по всему, не против такого сценария.