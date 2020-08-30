Кравчук и Фокин засобирались в "ДНР" "на переговоры"

Фокин тащит Кравчука в "ДНР"

Выдвинутые Зеленским и его окружением представители Украины в Трехсторонней контактной группе засобирались к террористам для ведения прямых переговоров с ними. Именно этого русские, в принципе, и добиваются.

Только будущая поездка Фокина с Кравчуком на оккупированную часть Донбасса будет являться фактически первым шагом к миру на условиях Кремля, а также к выходу России из переговоров под видом "сторонних наблюдателей".

О намерениях прокатиться в духе Савченко по Донецку сепар Фокин заявил в интервью одному из пророссийских СМИ. По его словам, идея отправиться на поклон к Пушилину под предлогом "увидеть людей на неподконтрольном Донбассе" понравилась Кравчуку.

Только вот к боевикам в этом случае уедет не просто обезумевший нардеп без полномочий, а глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе вместе со своим заместителем. И политические последствия даже высказываемых предложений о предстоящем визите - большой удар для позиций Киева в переговорах.

- Председатель нашей делегации при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной на Донбасс. С президентом я не встречался, его мнение мне неизвестно, - заявил Фокин. - Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается - еще не обсуждал этого с ним. Но часто наши с ним слова перекручивают журналисты или в соцсетях. Я хочу узнать, чем дышат жители Донбасса, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации.

Как известно, на Банковой очень хотят провести выборы на оккупированной территории даже при наличии полного контроля над "ДНР", "ЛНР" и Крымом со стороны России. На фоне таких стремлений президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. После этого в Минск стали ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины. При этом у Зеленского активно помогают внедренным в ТКГ Кравчуку и Фокину отказываться от четко артикулируемых проукраинских идей в угоду несуществующих перемирий.