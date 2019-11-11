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Попы УПЦ КП штурмовали суд крестом. Полиция ответила газом – ФОТО

19:30
Попы УПЦ КП штурмовали суд крестом. Полиция ответила газом – ФОТО - фото 1
Попы УПЦ КП штурмовали суд крестом. Полиция ответила газом – ФОТО

В понедельник, 11 ноября, сторонники ликвидированной УПЦ КП штурмовали здание Шестого апелляционного суда.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта сотрудники полиции применили слезоточивый газ", - заявили правоохранители.

Как уточняют источники, в здании Фемиды проходило заседание по делу о запрете ликвидационной комиссии УПЦ КП.

Напомним, что с юридической точки зрения УПЦ КП перестала существовать сразу же после объединительного Собора 15 декабря 2018 г. Позже Филарет заявил что при создании Единой Церкви существовала договоренность, согласно которой он должен был стать фактическим главой новой структуры.

Позже Филарет заявил о том, что "обманули" и он счел необходимым созвать новый сход во Владимирском соборе. Результат известен.

Напомним, работа с КГБ не грех: Филарет вляпался в громкий скандал.

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Патриарх Филарет УПЦ КП суд Новости Украина
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