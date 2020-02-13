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В России в ужасном ДТП погибли 8 украинцев: Все подробости – ФОТО

08:40
В России погибли 8 украинцев: Все подробости – ФОТО - фото 1
В России погибли 8 украинцев: Все подробости – ФОТО

В Псковской области России микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Погибли 8 человек, еще один получил травмы средней степени тяжести.

В России погибли трое украинцев. Что произошло?

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"13.02.2020 в 00:29 (по местному времени) вблизи с. Рыжее Пустошкинского района Псковской области (РФ) произошло ДТП с участием микроавтобуса с украинскими регистрационными номерами и грузовика", - говорится в сообщении.

В России в ужасном ДТП погибли 8 украинцев: Все подробости – ФОТО - фото 195792

На место трагедии уже прибыл украинский консул.

"Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД", - заявили в МИД.

На данный момент ведется выяснение обстоятельств происшествия. По предварительной версии, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и протаранил фуру. Все погибшие ехали с заработков из Санкт-Петербурга.

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.

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Новости ДТП украинцы
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