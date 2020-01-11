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В России погибли трое украинцев. Что произошло?

18:00
В России погибли трое украинцев. Что произошло? - фото 1
В России погибли трое украинцев. Что произошло?

В Орловской области РФ микроавтобус столкнулся с авто. В результате ДТП погибли 3 украинцев, еще 7 получили травмы.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, инцидент произошел а 400-м километре автодороги "Крым". Из-за сильного снегопада микроавтобус "Mercedes-Benz" с 7 пассажирами в салоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "Renault Megane".

В России погибли трое украинцев. Что произошло? - фото 194173

В результате аварии погибли 2 пассажира авто и 1 микроавтобуса; остальные получили травмы разной степени тяжести. На данный момент все пострадавшие госпитализированы, причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.

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