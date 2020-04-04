Коронавирус массово косит жителей ОРДЛО, боевики все скрывают

COVID-19 массово косит жителей ОРДЛО, боевики все скрывают

Боевики "ЛНР" скрывают реальные данные о масштабах пандемии коронавируса на неподконтрольной украинской территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, оккупанты группировки "ЛНР" отдают преступные указы о замалчивании масштабов эпидемии коронавируса в ОРДЛО. Террористы пытаются убедить местное население в отсутствии лиц с симптомами COVID-19. Также скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

В свою очередь жители оккупированных территорий свидетельствуют об увеличении числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и о полном отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19, больных "ОРВИ" в ОРДЛО пока насчитывается около 10 000. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки коек в медучреждениях.

Напомним, Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19.