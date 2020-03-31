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СOVID-19 влупил по "ДНР": Что происходит?

21:06
СOVID-19 влупил по "ДНР": Что происходит? - фото 1

На оккупированной территории Донбасса впервые подтвердили случай заражения коронавирусом.

Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19

Об это сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на СМИ оккупантов.

По словам "главы" "Минздрава ДНР" Ольги Долгошапко инфицированной является женщина, которая 19 марта прибыла из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 29 марта она пожаловалась на недомогание.

Зараженной вызвали "скорую", которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. На данный момент состояние женщины стабильное, температуры у нее нет.

Отметим, что в ОРДЛО масштабы эпидемии могут иметь куда больший размах, чем сообщают оккупационные власти.

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.

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