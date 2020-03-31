СOVID-19 влупил по "ДНР": Что происходит?

На оккупированной территории Донбасса впервые подтвердили случай заражения коронавирусом.

Об это сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на СМИ оккупантов.

По словам "главы" "Минздрава ДНР" Ольги Долгошапко инфицированной является женщина, которая 19 марта прибыла из Москвы вместе с мужем и маленьким сыном. 29 марта она пожаловалась на недомогание.

Зараженной вызвали "скорую", которая госпитализировала ее в инфекционное отделение. На данный момент состояние женщины стабильное, температуры у нее нет.

Отметим, что в ОРДЛО масштабы эпидемии могут иметь куда больший размах, чем сообщают оккупационные власти.

Напомним, боевики "ДНР" закрыли КПВВ. Но не для всех.