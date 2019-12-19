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Порошенко отдал СМИ миллионы за "заказло". Раскрыты детали

12:19
Порошенко отдал СМИ миллионы за "заказло". Раскрыты детали - фото 1
Порошенко отдал СМИ миллионы за "заказло". Раскрыты детали

Сотрудники АП Петра Порошенко потратили миллионы гривен на заказные материалы в СМИ.

Путин рекламирует Порошенко – ФОТО

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на KievPost.

По данным издания, в руках журналистов оказались "методички" из АП Порошенко, обнаруженные в кабинете Владимира Горковенко (экс-главы отдела связей департамента информационной политики АП – прим. ред.).

Порошенко отдал СМИ миллионы за 'заказло'. Раскрыты детали - фото 193075

Владимир Горковенко

Судя по тексту, окружение Порошенко проплатило "заказло" целому ряду СМИ. В их числе оказались: газеты ("Сельские вести", "Комсомольская правда", "Украина молодая", "Газета по-украински", "Комментарии", "Факты и комментарии" и "Сегодня "), блогеры (Серж Марко и Мартин Брест), политологи (Владимир Фесенко, Вадим Карасев и Андрей Золотарев) и радиостанции.

И действительно, если присмотреться к материалам некоторых из упомянутых СМИ (например, к заявлениям политологов, подхваченных известными интернет-сайтами), можно заметить, что в них были сделаны именно те акценты, о которых говорилось в "методичках" АП.

Порошенко отдал СМИ миллионы за 'заказло'. Раскрыты детали - фото 193076

Так, в одном из текстов четко расписаны методы подачи информации о назначении "смотрящего" гаранта Ковальчука в Кабмин Гройсмана. В частности, СМИ предлагается указать данный шаг Порошенко, как продолжение его "реформаторской политики".

Порошенко отдал СМИ миллионы за 'заказло'. Раскрыты детали - фото 193073

Для уточнения информации, KievPost обратился к экс-владельцу методичек Владимиру Горковенко. Тот заявил, что никаких бумаг нигде не забывал. Пресс-служба Петра Порошенко изложенную информацию пока что также не комментирует.

Порошенко отдал СМИ миллионы за 'заказло'. Раскрыты детали - фото 193074
Напомним, мэр Черкасс запретил агитацию Порошенко.
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Петр Порошенко СМИ Новости Украина
Украинская правда
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