Порошенко отдал СМИ миллионы за "заказло". Раскрыты детали

Порошенко отдал СМИ миллионы за "заказло". Раскрыты детали

Сотрудники АП Петра Порошенко потратили миллионы гривен на заказные материалы в СМИ.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на KievPost.

По данным издания, в руках журналистов оказались "методички" из АП Порошенко, обнаруженные в кабинете Владимира Горковенко (экс-главы отдела связей департамента информационной политики АП – прим. ред.).

Владимир Горковенко

Судя по тексту, окружение Порошенко проплатило "заказло" целому ряду СМИ. В их числе оказались: газеты ("Сельские вести", "Комсомольская правда", "Украина молодая", "Газета по-украински", "Комментарии", "Факты и комментарии" и "Сегодня "), блогеры (Серж Марко и Мартин Брест), политологи (Владимир Фесенко, Вадим Карасев и Андрей Золотарев) и радиостанции.

И действительно, если присмотреться к материалам некоторых из упомянутых СМИ (например, к заявлениям политологов, подхваченных известными интернет-сайтами), можно заметить, что в них были сделаны именно те акценты, о которых говорилось в "методичках" АП.

Так, в одном из текстов четко расписаны методы подачи информации о назначении "смотрящего" гаранта Ковальчука в Кабмин Гройсмана. В частности, СМИ предлагается указать данный шаг Порошенко, как продолжение его "реформаторской политики".

Для уточнения информации, KievPost обратился к экс-владельцу методичек Владимиру Горковенко. Тот заявил, что никаких бумаг нигде не забывал. Пресс-служба Петра Порошенко изложенную информацию пока что также не комментирует.