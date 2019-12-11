Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

08:00
Арахамия по-быстрому накрапал закон о продлении особого статуса Донбасса - фото 1
Арахамия по-быстрому накрапал закон о продлении особого статуса Донбасса

Вечером во вторник, 10 декабря, руководство пропрезидентской партии "Слуга народа" зарегистрировало в парламенте проект закона о продлении особого статуса местного самоуправления на оккупированной территории.

Сделали это представители Зе команды буквально на следующий день после достаточно провальных переговоров в рамках "нормандской четверки".

Уступки в обмен на войну: итоги встречи "нормандской четвёртки"

Авторами документа, судя по сайту ВР, выступили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и лидер партии Александр Корниенко.
Текущая версия закона, как известно, предусматривает действие особого статуса до 31 декабря этого года. Если предложение "Слуги народа" примут, закон будет иметь силу до конца 2020-но.

Ничего нового пролонгация закона для Украины не обозначает. Особый порядок местного самоуправления на территориях, которые сейчас находятся под российским гнетом, прописан в Минских соглашениях.

Сам же факт продления, а не создания нового закона, говорит о том, что Зеленский с Путиным об окончании войны не договорился. Правда, в рамках Нормандского формата, главарь России сумел выбить для себя значительные козыри и преференции.

Напомним, кроме обмена пленными встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.

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Нормандский формат война на Донбассе терроризм ДНР "ЛНР" Давид Арахамия Партия Слуга народа Новости Украина
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