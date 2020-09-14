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В Раде призвали создать ВСК по делу "вагнеровцев"

18:30
В Раде призвали создать ВСК по делу "вагнеровцев" - фото 1
В Раде призвали создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Соглава парламентской фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко призвала расследовать отмену операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

СБУ расследует утечку данных о вагнеровцах – заявление

Об этом сообщает РБК Украина.

"Сейчас под Верховной радой Украины проходит митинг семей погибших героев русско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - заявила Геращенко, призвав не сдавать национальные интересы Украины.

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула нардеп.

Что было ранее?

Летом 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины. Позже задержанные террористы были переданы России

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ЧВК Вагнера Ирина Геращенко Верховна Рада Новости Украина
РБК Украина
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