В Раде призвали создать ВСК по делу "вагнеровцев"

В Раде призвали создать ВСК по делу "вагнеровцев"

Соглава парламентской фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко призвала расследовать отмену операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает РБК Украина.

"Сейчас под Верховной радой Украины проходит митинг семей погибших героев русско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по вопросам "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", - заявила Геращенко, призвав не сдавать национальные интересы Украины.

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса - это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины - это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", - подчеркнула нардеп.

Что было ранее?

Летом 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины. Позже задержанные террористы были переданы России