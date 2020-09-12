СБУ расследует утечку данных о вагнеровцах – заявление

СБУ расследует утечку данных о вагнеровцах – заявление

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с разглашением данных по делу 33 террористов ЧВК Вагнера.

Об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

"Я написал депутатское обращение по расследованию разглашения данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ПВК Вагнера в Беларуси. В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

Летом 2020 г. СБУ запланировала спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Украины. Однако планы правоохранителей были сорваны: Офис президента Украины отменил спецоперацию, мотивируя свое решение боязнью сорвать новый обмен пленными с российскими боевиками.

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины. Позже задержанные террористы были переданы России