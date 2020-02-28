Фейковый турборежим: за полгода работы Рада приняла меньше законов, чем в 2014-м

Зе депутаты эффективны только на словах

Хотя монобольшинство "Слуг народа" активно делало вид, что работает просто в невозможном ранее режиме, а также рассказывало о "напринимаем по-максимуму с ошибками, но потом исправим", на деле все старания новых властей оказались фейковыми.

Как гласит анализ Комитета избирателей Украины, за полгода своей работы парламентарии девятого созыва больше времени тратили на балабольство и принятие нужных Зе команде законов в сыром виде настолько, что даже в своем "турборежиме" отстали от показателей ВР восьмого созыва.

За шесть месяцев своих трудов нардепы провели 72 пленарных заседания, а их коллеги за тот же временной промежуток собирались 63 раза. Но КПД "Слуг народа" при этом меньший: состав ВР VIII созыва принял 173 закона, тогда как в нынешнем проголосовали "за" 155 документов.

Полгода работы Зе команды оказались провальными и для творцов законопроектов: теперешние депутаты зарегистрировали 1,3 тысячи предложений, а прошлый состав Рады показал продуктивную работу и внес 1,7 законопроектов.

- Разговоры о турборежим оказались обычным политическим мифом. Количественные показатели работы ВР IX созыва не выше, чем у их предшественников. А в таких вопросах как количество принятых законов или поданных законопроектов они вообще ниже результатов работы депутатов VIII созыва, - прокомментировал статистику глава КИУ Алексей Кошель. - В целом не стоит судить о результатах работы парламента, лишь оценивая количество принятых законов, однако именно такой подход неоднократно демонстрировало руководство ВР и депутаты монобольшинства, акцентируя внимание на своей эффективности.

Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".