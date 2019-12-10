В Польше задержали украинца. Его обвинили в терроризме

В Польше задержали украинца. Его обвинили в терроризме

Польские правоохранители задержали украинца из-за попытки устроить теракт под ТРЦ в Пулаве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

По данным источников, украинец, принявший 2 месяца назад ислам, в сговоре с несколькими людьми собирал взрывоопасные вещества для совершения теракта. Пребывая в Варшаве, обвиняемый будто бы установил связи с исламскими радикалами из Таджикистана и России.

4 декабря украинца задержало Агентство внутренней безопасности Польши. Через два дня его временно арестовали. За преступное намерение подозреваемому грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее Польша по требованию России задержала 19 украинцев. За две недели до этого был арестован другой наш соотечественник - доброволец Игорь Мазур, воевавший ранее на территории Грузии, Чечни и Донбасса. Позже его отпустили.