Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

В Польше задержали украинца. Его обвинили в терроризме

15:40
В Польше задержали украинца. Его обвинили в терроризме - фото 1
В Польше задержали украинца. Его обвинили в терроризме

Польские правоохранители задержали украинца из-за попытки устроить теракт под ТРЦ в Пулаве.

В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

По данным источников, украинец, принявший 2 месяца назад ислам, в сговоре с несколькими людьми собирал взрывоопасные вещества для совершения теракта. Пребывая в Варшаве, обвиняемый будто бы установил связи с исламскими радикалами из Таджикистана и России.

4 декабря украинца задержало Агентство внутренней безопасности Польши. Через два дня его временно арестовали. За преступное намерение подозреваемому грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее Польша по требованию России задержала 19 украинцев. За две недели до этого был арестован другой наш соотечественник - доброволец Игорь Мазур, воевавший ранее на территории Грузии, Чечни и Донбасса. Позже его отпустили.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Польша терроризм Новости Украина
Европейская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО
17:00
Активисты развалили одесский клуб из-за российского рэпера и тупости владельцев - фото 1
Активисты устроили погром в клубе, где российский рэпер глумился над погибшими в Одессе
15:00
Бужанский решил отменить языковой закон - фото 1
Дискредитировал русский язык: Бужанский внес в ВР закон отмене украинского языка
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
Вчера, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...