Польша задержала 19 украинцев по требованию России

Поляки массово задержали украинцев по запросу Интерпола

На территории соседнего и вроде как дружественного государства проходят массовые задержания наших сограждан. Их могут депортировать по требованию русских, которые клепают фейковые обвинения и направляют их в Интерпол.

В ответ на запрос издания LIGA.net в министерстве иностранных дел заявили о 19 задержанных по запросу РФ на территории Польши украинцах.

Российские оккупанты очень стараются пополнить количество заложников, используя при этом систему Интерпола.

Как утверждают дипломаты, только недавно из-за активного вмешательства работников посольства и генконсульства в Люблине удалось избежать выдачи террористам двоих украинцев. Входят ли они в число 19 задержанных, или же польские правоохранители упаковали по требованию русских всего 21 гражданина Украины.

О судьбе пребывающих в неволе наших сограждан во внешнеполитическом ведомстве ничего не сказали. Возможно, их выдали русским.

Напомним, 9 ноября польские пограничники задержали на въезде в страну воевавшего против оккупантов добровольца Игоря Мазура. Будучи заместителем главы УНСО, мужчина разваливал русских в Чечне, Грузии и на Донбассе. Благодаря вмешательству и местных политиков, и украинских дипломатов, его на растерзание террористам не отдали.

Уже через несколько дней Мазур приехал в Киев.