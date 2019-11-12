В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов

В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов

На территории Польши в холодильных камерах для фруктов обнаружили тела двух граждан Украины.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на польские СМИ.

По данным источника, трупы украинцев 28 и 46 лет обнаружили в воскресенье, 10 ноября.

Обе жертвы проживали в районе, где произошел инцидент. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщили полицейские, не совсем ясно, как украинцы попали в бескислородную камеру, ведь добровольно войти в нее - означает подвергнуть свою жизнь опасности.

Напомним, в центре Варшавы прозошло странное ЧП: 18-летний турист из Украины сидел на скамейке под зданием, когда на него свалился желающий покончить с жизнью поляк.

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