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В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов

Вчера, 21:00
В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов - фото 1
В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов

На территории Польши в холодильных камерах для фруктов обнаружили тела двух граждан Украины.

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Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на польские СМИ.

По данным источника, трупы украинцев 28 и 46 лет обнаружили в воскресенье, 10 ноября.

В Польше обнаружили трупы украинцев. В холодильнике для фруктов - фото 191118

Обе жертвы проживали в районе, где произошел инцидент. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщили полицейские, не совсем ясно, как украинцы попали в бескислородную камеру, ведь добровольно войти в нее - означает подвергнуть свою жизнь опасности.

Напомним, в центре Варшавы прозошло странное ЧП: 18-летний турист из Украины сидел на скамейке под зданием, когда на него свалился желающий покончить с жизнью поляк.

Также мы писали, что в Польше сгорел дотла автобус, который вез украинцев. Что известно?

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