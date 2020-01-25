В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую

В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за ущерб во времена Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bild.

"Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение когда-нибудь увидит, как Москва справится со своими обязанностями. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что наши претензии не имеют срока давности!", - заявил Качиньский, подчеркнув, что в России нет закона и морали.

Ярослав Качиньский

"Германия и Россия несравнимы. Демократически избранное правительство в Берлине, где действуют закон и мораль. О России этого сказать нельзя", - отметил политик.

Почему Польша и Россия ссорятся из-за истории?

Слова политика являются прямой отсылкой на критику многими европейскими историками действий Красной армии в годы Второй мировой войны.

В последние месяцы именно на этой почве и разгорелся нешуточный конфликт между Польшей и РФ. В частности, речь идет о разделе Второй Речи Посполитой по пакту Молотова-Риббентропа, репрессиях против бойцов Польской Республики (см. Катынь), Армии Крайовой и местной интеллигенции.

За последние годы польский институт национальной памяти проделал значительную работу для избавления от памятников "коммунистического" прошлого и осуждения политики СССР в 1939-1945 гг. В частности, речь идет о разделе Второй Речи Посполитой по пакту Молотова-Риббентропа, репрессиях против бойцов Польской Республики (см. Катынь), Армии Крайовой и местной интеллигенции.

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Такой взгляд на историю очень не понравился руководству России и тема итогов Второй мировой очень быстро перекочевала из академических споров в дискуссию политическую: Кремль напрямую обвинил Польшу в переписывании и фальсификации истории.

А выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин зашел еще дальше и поставил русофобию в один ряд с антисемитизмом.

Владимир Путин

Ни для кого не секрет, что его речь предназначалась в первую очередь именно для ушей польского руководства, которое, к слову сказать, так и не посетило упомянутое мероприятие. По данным источников, глава Польши Анджей Дуда также хотел выступить на данном форуме, однако Израиль отказался предоставлять ему трибуну.

Анджей Дуда

На данный момент битва за прошлое между странами продолжается и вряд ли в обозримом будущем стоит ожидать каких-либо улучшений в этой сфере.

Напомним, РФ признала оккупантами солдат Красной армии. Как это случилось?