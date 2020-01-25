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В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую

19:37
В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую - фото 1
В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за ущерб во времена Второй мировой войны.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bild.

"Вы правы: Россия тоже должна заплатить. Но я не думаю, что наше поколение когда-нибудь увидит, как Москва справится со своими обязанностями. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что наши претензии не имеют срока давности!", - заявил Качиньский, подчеркнув, что в России нет закона и морали.

В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую - фото 194854
Ярослав Качиньский

"Германия и Россия несравнимы. Демократически избранное правительство в Берлине, где действуют закон и мораль. О России этого сказать нельзя", - отметил политик.

Почему Польша и Россия ссорятся из-за истории?

Слова политика являются прямой отсылкой на критику многими европейскими историками действий Красной армии в годы Второй мировой войны.

В последние месяцы именно на этой почве и разгорелся нешуточный конфликт между Польшей и РФ. В частности, речь идет о разделе Второй Речи Посполитой по пакту Молотова-Риббентропа, репрессиях против бойцов Польской Республики (см. Катынь), Армии Крайовой и местной интеллигенции.

За последние годы польский институт национальной памяти проделал значительную работу для избавления от памятников "коммунистического" прошлого и осуждения политики СССР в 1939-1945 гг.

В частности, речь идет о разделе Второй Речи Посполитой по пакту Молотова-Риббентропа, репрессиях против бойцов Польской Республики (см. Катынь), Армии Крайовой и местной интеллигенции.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Такой взгляд на историю очень не понравился руководству России и тема итогов Второй мировой очень быстро перекочевала из академических споров в дискуссию политическую: Кремль напрямую обвинил Польшу в переписывании и фальсификации истории.

А выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, президент РФ Владимир Путин зашел еще дальше и поставил русофобию в один ряд с антисемитизмом.

В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую - фото 194851

Владимир Путин

Ни для кого не секрет, что его речь предназначалась в первую очередь именно для ушей польского руководства, которое, к слову сказать, так и не посетило упомянутое мероприятие. По данным источников, глава Польши Анджей Дуда также хотел выступить на данном форуме, однако Израиль отказался предоставлять ему трибуну.

В Польше потребовали деньги от РФ за Вторую мировую - фото 194852

Анджей Дуда

На данный момент битва за прошлое между странами продолжается и вряд ли в обозримом будущем стоит ожидать каких-либо улучшений в этой сфере.

Напомним, РФ признала оккупантами солдат Красной армии. Как это случилось?

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Польша Россия Вторая мировая война Новости Мир
Украинская правда
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