РФ признала оккупантами солдат Красной армии. Как это случилось?

Россия признала Красную армию оккупантами. Как такое возможно?

МИД РФ в споре с польскими дипломатами об итогах Второй мировой войны ненароком признал оккупантами солдат Красной армии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поводом для интернет-перепалки стало следующее заявление посольства Польши в РФ:

"Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес Польше террор, преступную и чрезмерную эксплуатацию. Красная Армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы!" .

В ответ россияне отметили, что "освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизни. Свободу надо было отстаивать самим".

На эти слова не замедлили отреагировать польские дипломаты.

"Дождались официального подтверждения, что вход Красной Армии в 45 году не был связан с приходом в Польшу свободы. Это правильный шаг в направлении совместной правды о 1945 году. Спасибо", - заявило посольство Польши в РФ.

Битва за историю: Польша vs Россия

Победа во Второй мировой войне является ключевым нарративом в исторической памяти россиян, поэтому любая критика в адрес действий Красной Армии воспринимается ими очень болезненно. Особенно, если она исходит от постсоциалистических стран.

За последние годы польский институт национальной памяти проделал значительную работу для избавления от памятников "коммунистического" прошлого и осуждения политики СССР в 1939-1945 гг.

В частности, речь идет о разделе Второй Речи Посполитой по пакту Молотова-Риббентропа, репрессиях против бойцов Польской Республики (см. Катынь), Армии Крайовой и местной интеллигенции.

Реакция РФ была предсказуемой: Кремль обвинил Польшу в переписывании и фальсификации истории. На данный момент битва за прошлое между странами продолжается и вряд ли в обозримом будущем стоит ожидать каких-либо улучшений в этой сфере.

Немного другое дело – исторические споры между Польшей и Украиной. В августе 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой ПР Анджеем Дудой о создании общей рабочей группы, "которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

Кроме того в знак доброй воли Владимир Зеленский пообещал разрешить эксгумацию останков поляков на территории Украины.