Путин в Израиле пожаловался на русофобию

Путин в Израиле пожаловался на русофобию

В четверг, 23 января, президент РФ Владимир Путин выступил на Всемирном форуме памяти Холокоста и поставил русофобию в один ряд с антисемитизмом.

Об этом сообщает BBC.

"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", - заявил президент РФ.

К чему была речь Путина?

Слова российского политика являются прямой отсылкой на критику многими европейскими историками действий Красной армии в годы Второй мировой войне.

Как известно, победа в этом конфликте является ключевым нарративом в исторической памяти россиян, поэтому любая критика воспринимается ими очень болезненно. Особенно, если она исходит от постсоциалистических стран.

В последние месяцы именно на этой почве и разгорелся нешуточный конфликт между Польшей и РФ. Польский взгляд на историю 1939-1945 гг. очень не понравился руководству России. Ответная реакция была предсказуемой: Кремль обвинил Польшу в переписывании и фальсификации истории. На данный момент битва за прошлое между странами продолжается и вряд ли в обозримом будущем стоит ожидать каких-либо улучшений в этой сфере.

Немного другое дело – исторические споры между Польшей и Украиной. В августе 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой ПР Анджеем Дудой о создании общей рабочей группы, "которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

Кроме того в знак доброй воли Владимир Зеленский пообещал разрешить эксгумацию останков поляков на территории Украины.