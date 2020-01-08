Посла Польши вызвали на ковер из-за критики ОУН

Посла Польши вызвали на ковер из-за критики ОУН

МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за критики ОУН и УНР.

Об этом заявила пресс-служба министерства.

"Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т. ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти", - говорится в сообщении.

Для справки

Политика в сфере исторической памяти в Украине и Польше довольно долго была яблоком раздора между двумя странами. Основная проблема главным образом заключается в разных оценках деятельности ОУН-УПА.

В августе 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой о создании общей рабочей группы, "которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Кроме того в знак доброй воли Владимир Зеленский пообещал разрешить эксгумацию останков поляков на территории Украины. Как заявил Дуда, для Польши это очень важный момент. Однако несмотря на декларацию дружбы, за последние полгода конфликт на почве истории между странами так и не был исчерпан.