Убийство Шеремета Відморожений Владимир Зеленский

В полиции заявили, что отдали адвокатам Антоненко и Кузьменко лишь часть "дела Шеремета"

22:20
Адвокат Кузьменко жалуется на "мороз" следователей, но в МВД претензии опровергают - фото 1
Адвокат Кузьменко жалуется на "мороз" следователей, но в МВД претензии опровергают

Вечером во вторник, 17 декабря, в полиции Киева выступили с заявлением о том, что передали представляющим интересы обвиняемых юристам материалы уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правда, данными поделились не всеми.

Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош сегодня заявил о том, что ментовские следователи морозятся от него и не хотят передавать материалы сшитого дела.

Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО

Главный следователь, по словам юриста, внезапно ушел в отпуск и перестал отвечать на звонки. Выключили телефоны и его коллеги. Характерное ли это для них поведение, не ясно.

В ответ на замечания адвоката вечером в МВД разразились комментариями, мол, для ознакомления материалы-таки передали, но частично.

- Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования, - заявили в главном следственном управлении полиции.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Антоненко (Riffmaster) Юлия Кузьменко Павел Шеремет Убийство Шеремета полиция адвокат МВД Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Арахамия уведомил о закрытом заседании аграрного комитета ВР - фото 1
Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме
19:00
В битве между нацкорпусом и нацгвардией победил Аваков - фото 1
Силовики зачистили улицу Грушевского от митингующих коллег (ФОТО)
17:40
Командование ССО просит суд отправить Риффмастера под домашний арест - фото 1
Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
13 декабря, 10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...