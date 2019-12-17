В полиции заявили, что отдали адвокатам Антоненко и Кузьменко лишь часть "дела Шеремета"

Адвокат Кузьменко жалуется на "мороз" следователей, но в МВД претензии опровергают

Вечером во вторник, 17 декабря, в полиции Киева выступили с заявлением о том, что передали представляющим интересы обвиняемых юристам материалы уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Правда, данными поделились не всеми.

Адвокат Юлии Кузьменко Влад Добош сегодня заявил о том, что ментовские следователи морозятся от него и не хотят передавать материалы сшитого дела.

Главный следователь, по словам юриста, внезапно ушел в отпуск и перестал отвечать на звонки. Выключили телефоны и его коллеги. Характерное ли это для них поведение, не ясно.

В ответ на замечания адвоката вечером в МВД разразились комментариями, мол, для ознакомления материалы-таки передали, но частично.

- Следователи предоставили представителю стороны защиты материалы досудебного расследования для ознакомления, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности, речь идет и о мерах безопасности в отношении определенных лиц, которые применялись в этом уголовном производстве. Эти данные не подлежат разглашению в рамках проведения досудебного расследования, - заявили в главном следственном управлении полиции.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.