Командование ССО будет ходатайствовать за вызволение Андрея Антоненко из СИЗО

Командование ССО просит суд отправить Риффмастера под домашний арест

Во вторник, 17 декабря, в Силах специальных операций ВСУ выступили с официальным заявлением по поводу меры пресечения для сержанта Андрея Антоненко, которого мусора обвинили в убийстве Павла Шеремета, не предоставив при этом убедительных для этого доказательств.

На своей странице в Facebook глава пресс-службы ССО Алексей Никифоров написал о приобщении ходатайства ведомства перед судьями о замене пребывания в СИЗО на домашний арест.

"На общем собрании руководящего состава Сил специальных операций с участием командиров всех воинских частей было принято решение ходатайствовать перед Печерским райсудом о смягчении меры пресечения Антоненко, а именно о домашнем аресте для него. Соответствующий документ передан судьям через адвокатов и приобщен к делу", - отметил офицер.

Параллельно с этим Никифоров подтвердил, что известный под псевдо Riffmaster музыкант является официальным военнослужащим СОО с 2017 года и до сих пор. Помимо документов с ходатайством о смягчении меры пресечения в суд передали еще и положительную характеристику Антоненко за подписью куомандира воинской части, где он служит.

"В командовании ССО рассчитывают на объективные, беспристрастные действия следствия, готовы всячески содействовать расследованию. Однако чисто с человеческой точки зрения, а не с позиции чиновников, верим в невиновность нашего военнослужащего. Надеемся, в ближайшее время ее докажет суд", - подчеркнул Никифоров.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.