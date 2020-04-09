В полиции обещают не вытаскивать людей из церквей силой в Пасху

Полицейские возложили контроль над количеством прихожан на попов

В условиях, когда две трети работников ФСБ в Лавре заражены коронавирусом, а священники разных церквей упорно продолжают собирать людей на службы, кормить их причастием из одной ложки и способствовать распространению болезни, власти не запрещают деятельность религизоных организаций.

В интервью изданию "Интерфакс Украина" глава нацполиции страны Игорь Клименко заявил о том, что очень надеется на атмосферу взаимопонимания и уважения людей на Пасху.

- И полиция, и МВД исходят из того, что пасхальные службы должны состояться. Но без скопления людей и инцидентов. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более 10 человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требует этого, - отметил офицер.

После службы в церковь будут иметь возможность зайти лишь два человека, но только в случае, если храм большой. В маленькую церквушку попы должны пускать по одному.

Контроль за этим намерены возложить на самих священников.

- Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять,- подчеркнул глава нацполиции. - Если будут грубые нарушения закона – будем реагировать согласно нашим полномочиям. Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.