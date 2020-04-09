Кабмин решил продолжить карантин и рассматривает введение комендантского часа

Власти страны не могут обуздать коронавирус без дополнительных мер

В правительстве собираются ограничивать передвижение людей в выходные. Для начала такие меры затронут регионы, где наблюдаются значительные очаги заражения коронавирусной инфекцией.

С заявлением о продлении карантина и возможности дополнительных ограничений в ряде областей выступил в четверг, 9 апреля, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По словам городского головы, который принимал участие в совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, глава правительства сообщил о решении продлить карантин до начала мая.

- Какое число сейчас обозначено конечным для ограничительных мер, глава Кабмина не сказал. Премьер-министр только объявил о продлении карантина, - отметил Марцинкив. - В трех областях - Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской - вводятся чрезвычайные меры на выходные дни, чтобы разорвать цепь заражения. В том числе рассматривается возможность даже комендантского часа. ТДетали, очевидно, будем знать завтра.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.