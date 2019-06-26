В ПАСЕ хотят снять все санкции с России и пустить в ассамблею "депутатов" из Крыма

Русских полноценно вернут в ПАСЕ

В ночь на среду, 26 июня, профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы обсуждали вопрос подтверждения полномочий российской делегации. Причем тут уже пророссийская позиция не совсем адекватных политиков проявилась по полной.

Рекомендации входящих в комитеты ПАСЕ носят совершенно антиукраинский характер, а также развязывают террористам руки.

Депутаты призвали подтвердить полномочия русских даже без минимальных санкций.

Так, мониторинговый комитет ПАСЕ не нашел никаких нарушений принципов Совета Европы со стороны россиян, а, стало быть, предложил не накладывать на агрессоров санкции.

В докладе комитета убрали любые упоминания об агрессии РФ на Донбассе или оккупации Крыма. Единственное, о чем поверхностно сказали пропутинские политики, о сбитом "Боинге" MH17.

Депутаты из регламентного комитета, которые собирались вынести вердикт о присутствии в составе российской делегации "депутатов" из Крыма, и вовсе отказались от доклада, так что нелегитимные парламентарии Госдумы от украинского полуострова попадут в ПАСЕ практически со стопроцентной гарантией.

Окончательное решение ассамблея примет на заседании после полудня.

Напомним, ради 70 миллионов евро члены ПАСЕ создали абсолютно пророссийскую систему, которая запрещает накладывать санкции на национальные делегации.

Уже вчера русские, среди которых значатся участники развязывания войны в Украине и Грузии, приступили к полноценной работе и подрыванию института Европы.

Единственный механизм ограничений, который оставляет резолюция, - отказ в подтверждении полномочий делегации того или иного государства. Украинские депутаты в ПАСЕ будут пытаться воспользоваться этим, но в изменяющим регламент документе эти пункты прописаны слишком нечетко, а пророссийское лобби очень сильно.

Более того, специально для Кремля в резолюцию вписали норму, согласно которой подавать списки депутатов-представителей можно не перед началом сессии, а в любой момент. Это и дало оккупантам возможность работать сразу же после голосования.