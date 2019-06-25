Германия, Франция и Италия: какие страны голосовали за возвращение русских в ПАСЕ (ВИДЕО)

Русских в ПАСЕ в основном поддержали немцы, французы и итальянцы

В ночь на вторник, 25 июня, наибольшую поддержку российским террористам во время заседания Парламентской ассамблее Совета Европы оказали делегации тех стран, которые уже находятся под плотным влиянием Кремля.

Больше всего голосов за снятие санкций с российских террористов дали Франция, Италия, Германия, Турция и Азербайджан.

Депутаты этих стран вообще не задумывались о последствиях голосования для безопасности как Европы в целом, так и Украины в частности. Поскольку русские пообещали снять с них финансовую нагрузку и оплачивать 70 миллионов долларов в бюджет ПАСЕ.

Согласно официальным данным, за возвращение русских в ассамблею проголосовали все 16 депутатов из Франции, 12 из 13 итальянцев, 11 из 13 немцев и все 10 политиков из Турции. Полным составом за отмену санкций высказались также делегации из Азербайджана, Испании, Норвегии, Сербии, Австрии, Андорры, Кипра, Исландии и Сан-Марино.

Депутаты из Нидерландов и Швейцарии топили за русских большей частью состава, как и представители Армении, Словакии, Хорватии, Португалии, Чехии, Финляндии, Молдовы, Бельгии, Румынии, Дании и Лихтенштейна.

Категорически против выступали депутаты из стран, которые не заигрывают с оккупантами: Украины, Польши, Великобритании, Грузии, Литвы, Швеции, Латвии и Эстонии.

Примечательно, что украинская делегация в ПАСЕ билась за провал голосования.

В частности, Борислав Береза активно разваливал позицию коллег-политиков и называл желание вернуть русских в ассамблею - прощением убийц за 70 миллионов сребренников.