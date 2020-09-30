В оппозиции потребовали посадить Фокина за государственную измену

В среду, 30 сентября, в "Европейской солидарности" выступили с обращением к СБУ и ГБР, касающимся заявлений старого сепаратиста Фокина. Помимо немедленного увольнения ватоголового пособника оккупантов из ТКГ оппозиционеры требуют привлечь его к уголовной ответственности.

О требованиях переименованного БПП сообщили сегодня в пресс-службе партии, ссылаясь на речь Ирины Геращенко.

Судя по всему, в "Европейской солидарности" не смогли воздержаться от нанесения удара Зе команде, чей представитель в очередной раз невероятным образом зашкварился. Впрочем, позиция Фокина изначально была откровенно пророссийской, как и у поставивших его на должность замглавы ТКГ. Так что в спецслужбы и без требований политсил должны посадить тоскующего по коммунизму деятеля. Но, само собой, их сотрудники демонстрируют полную бездеятельность, а оппоненты Зе команды набирают при этом политические баллы.

"С удивлением читаю заявления "слуг", что, мол, бредни Фокина - это его личное мнение, а не официальная позиция власти. Это неправда. В ТКГ нет личных мнений, переговорщики перед каждым заседанием ТКГ получают директивы. Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны, а МИД сопровождал процесс, а не играла в страуса, - отметила Геращенко. - Кстати, где заявления МИД по Фокину. Как теперь нашим дипломатам в ООН, Совете Европы, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики ее не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция".

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом продвигают принятие откровенно пророссийских решений.