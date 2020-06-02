В ООН наехали на "1+1" и другие зашкварившиеся СМИ

Многие СМИ только навредили жертве караглыцких насильников

Во вторник, 2 июня, в Мониторинговой миссии ООН по правам человека во второй раз обратили внимание на вопиющее изнасилование девушки мусорами в Кагарлыке. Правда, на этот раз в Организации выступили с возмущением действиями журналистов, а не ментов.

На странице миссии ООН в Facebook сегодня опубликовали пос, посвященный публикации целым рядом СМИ имени жертвы ментов.

"Мы подчеркиваем, что освещая случаи сексуального насилия, все заинтересованные стороны, включая СМИ, должны ставить интересы жертвы на первый план. Это значит предотвращать повторное травматизации и стигматизации жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинения жертв, публично распространять личные данные лица только с ее информированного согласия", - сказано в заявлении дипломатов.

Тот факт, что многие редации обнародовали имя девушки, в ООН назвали "бестактным подходом, который влияет на благополучие жертв и их семей, и может иметь негативное влияние, сдерживая сообщения жертв о таком насилии в будущем".

В общем, в Организации констатировали, что гонка за трафиком в данном случае фактически является вредоносной для общества, а также помогла еще больше сломать жизнь пострадавшей от беззакония жертвы мусоров.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.

При этом целый ряд СМИ, освещая этот вопиющий случай, разузнали имя пострадавшей, начали давать его в эфир и даже разнюхивать всевозможные характеристики девушки. Столь эпично проявили себя "плюсы" и другие крупные издания.