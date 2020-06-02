Изнасилование в Кагарлыке пытаются замять через адвоката-родственницу судьи

Менты-нелюди из Кагарлыка пытаются пропетлять

Система круговой поруки, негласно внедренная ментами, прокурорами и судьями для укрывательства преступников в своих рядах, демонстрирует свою безотказность.

В случае с вопиющими пытками и изнасилованием девушки в Кагарлыке Киевской области это проявилось в виде родственных связей адвокатов преступников и одной из работниц суда, который будет рассматривать дело.

Об этом заявил адвокат пострадавшей от рук нелюдей в погонах девушки Евгений Мельниченко. По его словам, защищает насильника муж племянницы судьи местного суда. Поэтому существуют риски того, что преступников будут отмазывать.

- Я поговорил с потерпевшей и с ее матерью, что надо переносить суд в другой район, потому что есть фактор связей адвоката с судьями, - заявил юрист, представляющий интересы пострадавшей стороны.

О том, что родственная связь между адвокатом и судьей действительно существует, свидетельствуют выписки из Единого реестра судебных решений. Так, в 2017 году во время рассмотрения дела о нарушении правил дорожного движения, прокурор подавал ходатайство об отводе адвоката. Представитель обвинения указал, что Дмитрий Матюшенков является родственником судьи Татьяны Иванюты.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.