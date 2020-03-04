В окружном админсуде проверяют, откуда взялся иск Гончарука

В ОАСК удалили сообщение об иске Гончарука

После того, как пресс-служба ОАСК заявила о поступлении к ним заявления премьер-министра с просьбой заблокировать сегодняшнее рассмотрение увольнения Гончарука в Раде, в суде решили искать оправдания.

Как написал руководитель ведомства Павел Вовк на своей странице в Facebook, новость удалили с сайта суда после того, как пресс-служба Кабмина официально заявила, что Гончарук иск не подавал.

"Сначала сайт суда не выдержал нагрузки большого количества посетителей и перестал работать. А после объявления Кабмина новость уже удалили специально", - попытался сгладить свой косяк перед Зе командой судья.

Теперь в ОАСК будут разбираться, откуда к ним поступил иск и кто его написал.

Скорее всего, Гончарук действительно собирался побороться за место премьера с помощью судебных разбирательств, но служителям Фемиды быстро объяснили расклад на Банковой.

Однако учитывая шаткое положение Гончарука, информация на сайте правительства может не соответствовать действительности.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. Подробности читайте по ссылке.