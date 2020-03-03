Гончарук пытается заблокировать свою отставку: Раскрыты детали

Гончарук пытается заблокировать свою отставку: Раскрыты детали

Премьер-министр Алексей Гончарук в судебном порядке пытается заблокировать свое увольнение.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о принятии мер по обеспечению иска.

Немного погодя Кабмин опубликовал опровержение этой новости.

Однако учитывая шаткое положение Гончарука, информация на сайте правительства может не соответствовать действительности.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. Подробности читайте по ссылке.