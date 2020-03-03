Зеленский назвал замену Гончаруку – СМИ

Зеленский назвал замену Гончаруку – СМИ

Во вторник, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией "СН" назвал свою кандидатуру премьер-министра.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

По данным источника, новым главой Кабмина должен стать нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Отметим, что ранее имя Шмыгаля уже фигурировало в списке вероятных претендентов на пост и.о. премьер-министра Украины. Судя по всему, этот прогноз является верным лишь отчасти: он станет полноправным главой Кабмина.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.