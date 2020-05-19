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В оккупированном Крыму вандалы осквернили могилы татар

14:50
В оккупированном Крыму вандалы осквернили могилы татар - фото 1
В оккупированном Крыму вандалы осквернили могилы татар

В аннексированном Крыму на территории с. Владиславовка вандалы осквернили мусульманское кладбище. Оккупационная полиция следствие вести отказалась.

Оккупанты вломились в дома крымских татар: Что происходит?

Об этом рассказала адвокат Эмине Авамилева в интервью "Крым:Реалии".

"16 мая родственники на мусульманском кладбище обнаружили поваленные надгробные камни. Это около 5-6 надгробных камней. Когда они обратились в правоохранительные органы, там заявили, что это внутрисемейное рассмотрение. По отношению друг к другу какая-то неприязнь, даже якобы враждебные отношения, и это никакое не разжигание межнациональной розни. Они просто попытались свести это дело на нет", - заявила юрист.

По мнению адвоката, все произошедшее является провокацией, приуроченной к годовщине геноцида крымскотатарского народа.

"Какие бы внутренние семейные дела не происходили, у крымских татар не принято так разбираться между собой, тем больше надругаться над захоронениями. Такого в истории крымских татар, в исторических хрониках такого нет. Это не принято у нас, у мусульман, таким образом цинично, вандальным способом надругаться над захоронениями", - добавила Эмине Авамилева.

В оккупационных источниках какая-либо информация о вандализме на данный момент отсутствует.

Отметим, что крымские татары за свою историю неоднократно становили жертвой: неоднократно становился жертвой имперской политики россиян: наиболее массовые репрессии происходили после завоевания полуострова в 1774 г., во время Крымской войны 1853-1856 гг и в 1944 г.

После аннексии Крыма в 2014 г., Россия принялась за старое и начала ущемлять права местного населения.

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Крым: Реалии
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