Оккупанты вломились в дома крымских татар: Что происходит?
Оккупанты вломились в дома крымских татар в Бахчисарае: Что происходит?
В среду, 11 марта, в Бахчисарае российские оккупанты начали массовые обыски в домах крымских татар.
Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Крымская солидарность".
"Амета Сулейманова увезли на обыск в магазин (он работает менеджером в магазине мобильной связи), протокол обыска он не подписал. У Амета и его брата - Айдера Сулейманова изъяли телефоны, подбросили литературу. «Подкинули 2 новые книги, аккуратно завёрнутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки", - говорится в сообщении.
Также обыскам подверглись и другие крымские татары. Вот полный список особ пострадавших:
- Сейдамет Мустафаев - стример "Крымской солидарности" (Бахчисарай, 7 микройрайон, ул. Яшлыкъ, 17);
- Шукри Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
- Сейтумер Сейтумеров (Бахчисарай, ул. Басенко);
- Рустем Сейтмеметов (Бахчисарай, ул. Роза Люксембург, 37);
- Амет Сулейманов - активист "Крымской солидарности" (переулок Исторический, 3. Бахчисарай, старый город);
- Айдер Сулейманов - Бахчисарайский район, с. Холмовка, ул. Мира 1а);
- Сейтумер Сейтумеров - экс-активист "Крымской солидарности" Бахчисарай, ул. Речная, 77).
Все подробности выясняются.
Напомним, крымские узники Кремля: "Суд" вынес новый вердикт.
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