Ростовский суд приговорил невиновных крымских татар к огромным срокам

Шестерых крымских татар приговорили к 7-19 годам колонии

Утром во вторник, 12 ноября, Южный окружной военный суд страны-оккупанта в Ростове вынес обвинительные вердикты для шести участников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Виновным только в головах карателей крымским татарам впаяли дикие сроки заключения.

Сегодня утром российские судьи объявили о том, что ни в чем не виновных крымских тарар намерены приговорить к колонии сторогого режима из-за преследования русскими населения полуострова по национальному признаку.

Согласно вердикту суда, Муслим Алиев может пробыть в застенках российской тюрьмы 19 лет. На год меньше получил Инвер Бекиров. Вадима Сирука, посадили на 12 лет, как и Эмира-Усейна Куку, а Рефата Алимова и Арсена Джеппарова приговорили к 8 и 7 годам заключения.

Незаконно лишенные свободы крымские татары встретили приговор спокойно, поскольку было ясно, что оккупационные власти "впаяют" им срок, не смотря на полную невиновность.

Путнские террористы обвиняли крымских татар в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой разрешена во всем мире, но запрещена в России, а также в "подготовке захвата власти".

Само собой, свою вину никто из уже осужденных не признал, а представители правозащитного движения "Мемориал" объявили крымских татар политзаключенными.

Как известно, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.