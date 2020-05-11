В оккупированном Крыму продлили карантин: Все подробности

В оккупированном Крыму продлили карантин: Все подробности

Оккупанты Крыма продлили режим самоизоляции до 31 мая.

Об этом говорится в указе главаря т. н. "Республики Крым" Сергея Аксенова.

"С 12 мая 2020 года до особого распоряжения обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозку пассажиров, при посещении объектов торговли и предоставления услуг, деятельность которых не ограничена этим указом, а также при нахождении в общественных местах", - сказано в документе.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.