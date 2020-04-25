Оккупированный Крым побил рекорд по заболеваемости COVID-19

Оккупированный Крым побил рекорд по заболеваемости COVID-19

Оккупированный Крым побил собственный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на главаря т. н. "республики Крым" Сергея Аксенова.

По словам оккупанта, 24 апреля на полуострове зарегистрировано около 10 новых случаев заражения COVID-19.

"Семь из них выявлено активно. Среди них - два медицинских работника, эти случаи выявлены в результате проведенных противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга по ранее подтвержденным случаям COVID-19. Еще трое больных выявлены при обращении за медицинской помощью в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ и установленным диагнозом «внебольничная пневмония", - заявил Сергей Аксенов.

Отметим, что в общей сложности в Крыму зафиксировано 67 случаев заболевания коронавирусом, однако скорее-всего их гораздо больше. Как мы писали ранее, оккупационные власти усиленно скрывают настоящую статистику по COVID-19, как на самом полуострове, так и в ОРДЛО.

Напомним, 18 марта 2020 г. оккупанты Крыма ограничили въезд на территорию полуострова, кроме ограниченного списка лиц.

2 апреля на аннексированном полуострове введен карантин.