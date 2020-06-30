В Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской: до сих пор находится в больнице

Зеленская еще не победила коронавирус

Спустя две недели после госпитализации в одну из больниц, первая леди по-прежнему находится в медицинском учреждении с двусторонней пневмонией, которую спровоцировал китайский коронавирус.

Об этом во вторник, 30 июня, заявили в пресс-службе Офиса президента, отметив, что воспаление легких у Зеленской развилось буквально через несколько дней после положительного теста.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванного им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы, - отметили на официальной странице ОПУ в Facebook. - Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей".

Напомним, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" рассказал о желании заболеть COVID-19 ради "близости к народу".

Спустя несколько дней первая леди Украины Еленая Зеленская заявила о заражении коронавирусом. Оказалось, что тесты президента страны и его детей были отрицательными, а сдавали биологические пробы они каждый день.

Позже в ОПУ поспешили уточнить, что глава государства не может никому делегировать свои полномочия, следовательно он вынужден работать в т.н. "особом режиме". Что это за режим, неизвестно, но он не мешает президенту кататься по стране и общаться с людьми.