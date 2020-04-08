В одной области Украины нет больных COVID-19, Зеленский требует проверки

В одной области Украины нет больных COVID-19, Зеленский требует проверки

Во вторник, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями местных властей о противодействии коронавирусной инфекции. Во время консультаций, у главы государства возникли сомнения о положительной ситуации в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находятся девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата. Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.

Напоминм, по состоянию на среду, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.