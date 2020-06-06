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В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось?

16:51
В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось? - фото 1
В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось?

В одной из украинских областей местные власти усилили карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Учитывая показатели эпидемической ситуации решено временно не вводить (в Житомирской области - прим. ред.) послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392" Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий "(с изменениями от 3 июня 2020 № 435)", - говорится в протоколе заседания Житомирской обладминистрации.

Что изменится?

До момента стабилизации эпидемической ситуации в области НЕ разрешается:

  • деятельность общепитов и заведений культуры;
  • проводить религиозные мероприятия и богослужения;
  • выходить на улицу людям, старше 60 лет.
  • В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось? - фото 201109

Напомним, что....

ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

 

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Без табу
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