В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось?

В одной из областей Украины усилили карантин: Что изменилось?

В одной из украинских областей местные власти усилили карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

"Учитывая показатели эпидемической ситуации решено временно не вводить (в Житомирской области - прим. ред.) послабления противоэпидемических мероприятий на территории области, определенных постановлением постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392" Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS- CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий "(с изменениями от 3 июня 2020 № 435)", - говорится в протоколе заседания Житомирской обладминистрации.

Что изменится?

До момента стабилизации эпидемической ситуации в области НЕ разрешается:

деятельность общепитов и заведений культуры;

проводить религиозные мероприятия и богослужения;

выходить на улицу людям, старше 60 лет.



Напомним, что....

Ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступили в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.