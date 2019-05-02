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В Балтику вошли корабли НАТО

02 мая, 10:30
В Балтику вошли корабли НАТО - фото 1
В Балтику вошли корабли НАТО

В среду, 1 мая, в Балтику вошла дополнительная группа кораблей НАТО.

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По данным источников, корабли альянса прошли датский пролив Эресунн и вышли к югу от Швеции.

В состав новоприбывшего флота входят датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием Thetis ("Тетис"), тральщики Германии, Британии, Бельгии, Норвегии и Нидерландов.

Стоит отметить, что это не единственные суда НАТО в Балтике. Ранее в этот же район вошли корабли Первой постоянной военно-морской группы.

Напомним, Украина и Грузия должны вступить в НАТО, полагают некоторые члены Североатлантического альянса.

Соответствующее заявление во время встречи в Анкаре сделали главы МИД Турции, Румынии и Польши.

"С точки зрения безопасности наши страны (Черноморского региона – прим.ред) сталкиваются со схожими проблемами. Такие страны, как Грузия и Украина должны присоединится к НАТО. Мы также подчеркиваем, что не признаем аннексию Крыма", - заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

В свою очередь представитель Польши Яцек Чапутович подчеркнул, что действия России в Черном море несут угрозу всей Европе.

"Мы жаждем помогать странам в этом регионе. Украина одна из них. Мы также сторонники того, чтобы Грузия вступила в НАТО как можно скорее", - добавил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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НАТО Германия Великобритания Нидерланды Норвегия Новости Мир
Интерфакс Россия
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