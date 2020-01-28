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В Одессе женщина подожгла себя, но неожиданно подоспела помощь – ВИДЕО

09:52
В Одессе женщина подожгла себя, но неожиданно подоспела помощь – ВИДЕО - фото 1
В Одессе женщина подожгла себя, но неожиданно подоспела помощь – ВИДЕО

В понедельник, 27 января, женщина с горя подожгла себя, однако неожиданно подоспели соседи.

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Об этом сообщает фб-паблик "Подслушано Одесса".

"Женщина попыталась сжечь себя. Произошло это сегодня вечером на улице Ольгиевской. Крикнул, что она устала жить, женщина подожгли себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили её и передали пострадавшую медикам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре 26-летний мужчина поджег своего собутыльника. Случайные прохожие не стали спасать пострадавшего и просто засняли все на видео.

Как уточняет источник, его жизнь можно было спасти, однако случайные прохожие предпочли остаться в стороне и заснять все происходящее на мобильные телефоны. Что было дальше – читайте по ссылке.

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