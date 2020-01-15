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В Днепре мужчина сжег собутыльника под камеры телефонов прохожих - ВИДЕО

12:59
В Днепре мужчина сжег собутыльника под камеры телефонов прохожих - ВИДЕО - фото 1
В Днепре мужчина сжег собутыльника под камеры телефонов прохожих - ВИДЕО

В понедельник, 13 января, в Днепре 26-летний мужчина поджег своего собутыльника. Случайные прохожие не стали спасать пострадавшего и просто засняли все на видео.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Печальный инцидент произошел на площади Героев Майдана. Во время пьянки один из мужчин облил своего собутыльника спиртосодержащим веществом и совершил поджег. Пострадавший скончался от полученных ожогов. Как уточняет источник, его жизнь можно было спасти, однако случайные прохожие предпочли остаться в стороне и заснять все происходящее на мобильные телефоны.

Факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия правоохранители изъяли 8 пустых флаконов настойки боярышника. На данный момент преступник задержан; в отношении лиц, не оказавших помощь потерпевшему, открыто дело по ч. 3 ст. 136 УКУ ("Преступная бездеятельность").

В Днепре мужчина сжег собутыльника под камеры телефонов прохожих - ВИДЕО - фото 194361

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