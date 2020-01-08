Закарпатец поджег иностранца на дискотеке. Последствия печальны – ФОТО

Закарпатец поджег иностранца на дискотеке. Последствия печальны – ФОТО

В среду, 8 января, закарпатец поджег иностранца на дискотеке в с. Долгое. Последствия печальны.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Звонок о ЧП поступил в полицию около 5 утра. Как удалось установить позднее, житель Риги (Латвия), гостивший у родственников, решил посетить местную дискотеку. Там у него возник конфликт с одним из жителей села. Вскоре после ссоры закарпатец облил иностранца горючей жидкостью и совершил поджог.

Как результат, латвиец получил ожоги лица, рук и дыхательных путей. Вскоре его госпитализировали.

По факту преступления возбуждено уголовное производство ( ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на убийство"). На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства дела, причины конфликта и опрашивают свидетелей.

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