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Под Черкассами сгорели двое детей. Раскрыты детали

15:30
Под Черкассами сгорели двое детей. Раскрыты детали - фото 1
Под Черкассами сгорели двое детей. Раскрыты детали

В с. Медведевка Черкасской области произошла трагедия: в загоревшемся частном доме сгорели дети 2 и 3 лет. Один ребенок срочно госпитализирован.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В следствие пожара погибли двое детей (2016 и 2017 г.р.) и еще одного ребенка 2019 г.р. госпитализировали в лечебное учреждение. В 12 ч. 15 мин. пожар ликвидирован на площади 5 кв. м", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности эклектического обогревающего прибора.

Под Черкассами сгорели двое детей. Раскрыты детали - фото 191457

На месте работали 7 спасателей и 2 единицы техники.

Под Черкассами сгорели двое детей. Раскрыты детали - фото 191456

Напомним, в Киеве сгорела дотла маршрутка. Предположительно, ее подорвали. Инцидент произошел неподалеку от ст.м. "Лесная". По данным неофициальных источников, в машину бросили бутылку с горючей смесью. ФОТО и ВИДЕО смотрите по ссылке.

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