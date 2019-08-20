В Харькове пройдет первый гей-парад. Названа дата

В Харькове пройдет первый гей-парад

В сентябре в Харькове пройдет целый ряд ЛГБТ-мероприятий. В их числе и первый гей-прайд.

Об этом сообщают фб-паблики KyivPride и KharkivPride.

"Мы рады поддержать первый KharkivPride, который пройдет с 9 по 15 сентября. Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них "КиевПрайд" был бы невозможен в организации", - говорится в посте столичного сообщества.

Харьковское шествие за права ЛГБТ состоится 15 сентября.

Отметим, что из украинских городов настоящим центром гей-движений является Киев. В украинской столице парады проходят уже не первый год. По словам их организаторов, их целью является привлечение внимания к защите прав ЛГБТ.

Если верить статистике, защищать и вправду есть что. Согласно оной, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Однако несмотря на низкие рейтинги, первые шаги в сторону ЛГБТ у нас все же сделаны: для примера, уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Напомним, Мосийчук объявил войну геям. И проиграл.