Мосийчук объявил войну геям. И проиграл

Мосийчук объявил войну геям. И проиграл

Экс-радикал Игорь Мосийчук попытался запретить гей-парад в Киеве. Но что-то пошло не так.

Желая отстоять традиционные ценности (или монополию Ляшко? – прим. ред), одиозный нардеп обратился к Фемиде. Но увы! Окружной админсуд Киева, вопреки своему обыкновению, не поддержал требования Мосийчука. И постановил следующее:

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть его истцу. Исковое заявление было возвращено в связи с несоблюдением им требований, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины", - заявила Фемида.

Однако, подчеркнул суд, ничто не мешает депутату пожаловаться на геев снова.

Отметим, что из всех политиков лишь лидер "Голоса" Святослав Вакарчук публично поддержал ЛГБТ. Петр Порошенко и пр. представители элиты пока отмалчиваются. Хотя их и приглашали неоднократно на гей-парады. Намедни приглашения на Киевпрайд удостоился и Владимир Зеленский.

Традиционно нетрадиционные марши охраняют кордоны полиции. Однако это не особо пугало противников геев.

Интересно, что согласно опубликованной статистике, Украина заняла 35-е место из 49 по терпимости к ЛГБТ. Самыми нетолерантными оказались Россия (46), Армения (47), Турция (48) и Азербайджан (49). На другом конце списка - Мальта, Бельгия и Люксембург, Дания и Финляндия.

Правозащитные организации неоднократно поднимали вопрос прав ЛГБТ в Украине. Первые шаги в эту сторону у нас уже сделаны: так уже как минимум несколько лет действует закон о запрете дискриминации при трудоустройстве людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.